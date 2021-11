Coriano ricorda i defunti, l'Amministrazione comunale in visita ai cimiteri

Attualità

Coriano

| 12:02 - 02 Novembre 2021

L'Amministrazione comunale in visita al cimitero.

Questa mattina, martedì 2 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti, l’Amministrazione comunale di Coriano, guidata dal sindaco Domenica Spinelli, si è recata presso i cimiteri del territorio per deporre, a nome di tutti i corianesi, un mazzo di fiori.

La cerimonia, a causa delle norme di contrasto al Covid 19, si è tenuta in forma ridotta senza la presenza di pubblico ma con il solo supporto di Carabinieri e Polizia Locale.



“In questo momento così delicato - ha detto il sindaco Spinelli - ricordare i nostri cari defunti deve farci riflettere anche su quanto sia importante la responsabilità di ognuno di noi soprattutto in questo periodo in cui è giusto seguire la strada della ripartenza, ma senza dimenticare gli obblighi e le prescrizioni a cui dobbiamo attenerci per la salvaguardia di tutti. Una preghiera per tutti coloro che non ci sono più e di cui resta sempre vivo il ricordo”.