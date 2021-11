Bellaria, successo al Palacongressi per il campionato di bodybuilding, oltre 1000 presenze

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 09:34 - 02 Novembre 2021

Il sindaco Giorgetti con alcuni partecipanti all'evento.

A Bellaria Igea Marina il Palacongressi chiude l’attività di ottobre con numeri sorprendenti e

soprattutto con un evento d’eccellenza a livello nazionale ed internazionale: il Campionato di WNBF

Italy. Il Campionato di bodybuilding si è svolto lo scorso 16 ottobre ed ha registrato un totale di

1000 presenze tra cui 150 atleti e 350 ospiti. Ancora una volta Bellaria Igea Marina si è affacciata sul mercato nazionale ed internazionale portando a casa importanti manifestazioni come quella dei body builder in gara per il titolo di categoria. L’evento si è aperto con i saluti introduttivi del Sindaco Filippo Giorgetti ed il Presidente di Fondazione Verdeblu, Paolo Borghesi; a seguire le gare e le relative premiazioni dei vincitori che hanno soggiornato negli alberghi della città. Diverse le categorie in gara tra cui uomini e donne, dagli Under 14 fino agli Over 50: fisici statuari che si sono esibiti sul palco del Palacongressi con pose plastiche al fine di evidenziare anche il muscolo più nascosto! Terminata l’esibizione, gli atleti si sono recati nella sala antidoping, preventivamente allestita all’interno del Palacongressi. Durante i saluti finali dei dirigenti del WNBF è stato annunciato l’appuntamento per il 2022 ancora nella città di Bellaria Igea Marina!.

Per il mese prossimo venturo, sono in programma: una Convention aziendale d’arredamenti per palestre; Convention di agenti assicurativi con una previsione di 1500 presenze oltre al tradizionale Premio Panzini della città ed il Congresso nazionale ICM del 26-27 novembre. Anche dicembre si prospetta florido con una cena corporate e un pranzo aziendale; una Convention nazionale corporate sulle 600 presenze; un’Assemblea bancaria; il Concerto di Natale ed un Multilevel con 1500 partecipanti. Concludendosi l’anno e guardando verso il 2022 le attese sono positive: l’ufficio commerciale del Palacongressi grazie alla fruttuosa collaborazione tra Bim Servizi e Fondazione Verdeblu, che hanno saputo rilanciare il Palacongressi grazie ad un alacre lavoro di promozione e riorganizzazione degli eventi, ha riportato a Bellaria Igea Marina manifestazioni storiche quali “Star Trek” e “Manidoro” in previsione per l’anno nuovo, nonché tanti altri eventi a supporto e a favore del territorio.