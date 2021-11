Calcio in lutto: addio Poerio Mascella, portiere originario di Novafeltria

Sport

Novafeltria

| 19:38 - 01 Novembre 2021

Poerio Mascella. In gallery l'ex portiere durante un'asta di beneficenza al museo Gualtieri di Talamello (dicembre 2014).



E' scomparso nella notte di oggi (lunedì 1 novembre) Poerio Mascella, 71enne originario di Novafeltria, portiere professionista che ha vestito la maglia della Pistoiese in Serie A (con 30 presenze è il giocatore degli arancioni ad avere giocato più partite in massima serie) e di Seregno, Como, Livorno, Messina, Varese, Pistoiese, Monza e Bari, tra serie B e serie C. Negli ultimi anni era nello staff del Verona, nello scouting. Scherzando, diceva di aver iniziato a giocare in porta da bambino, "perché era il più scarso, ma poi non mi hanno più tolto". Professionista esemplare, apprezzato in tutte le piazze in cui ha giocato per umiltà e per il suo carattere di anti-divo, il 19 ottobre aveva compiuto 71 anni. Si è spento dopo una lunga lotta contro una malattia. La redazione di altarimini.it porge le condoglianze alla famiglia.