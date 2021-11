Skrill e Neteller aggiungono Solana tra le criptovalute supportate

Attualità

Nazionale

| 19:05 - 01 Novembre 2021

Il trend delle criptovalute sembra destinato a proseguire nella sua corsa alla graduale eliminazione delle valute tradizionali a favore dei nuovissimi tipi di moneta virtuale. Un passo decisivo in questa direzione è stato compiuto poche settimane fa da due dei portafogli elettronici più famosi e utilizzati nell’ambito dei pagamenti online e del gioco d’azzardo virtuale.



Skrill e Neteller – i portafogli digitali che supportano le criptovalute



Gli e-wallet in questione sono Skrill e Neteller, portafogli virtuali con milioni di utenti sparsi in tutto il mondo, che hanno deciso di inserire contemporaneamente tra le criptovalute supportate il Solana (SOL), che nell’ultimo periodo si è distinto per una diffusione capillare all’interno del mondo web. Garantire il maggior numero possibile di valute disponibili per effettuare i pagamenti online è una priorità assoluta per i portafogli elettronici, che hanno ormai sostituito in pianta stabile le tradizionali carte di credito come metodo di pagamento preferito dagli appassionati di gioco d’azzardo di tutto il mondo, ma anche da coloro che utilizzano spesso gli e-commerce per effettuare acquisti a distanza.



In questo senso, l’aggiunta del Solana è un passo decisivo in direzione di una sempre più netta virtualizzazione della moneta, che vede le criptovalute affiancarsi sempre più di frequente alle monete reali.



Come si utilizzano le criptovalute



Oggi pagare in euro o in Bitcoin, in sterline o in Solana non fa alcuna differenza per molti navigatori del web, che sono alla costante ricerca di un sistema di pagamento semplice e veloce, in grado di garantire transazioni celeri senza complicanze burocratiche e lunghi processi di gestione.



Uno dei vantaggi sostanziali delle criptovalute è la capacità di garantire la sicurezza e la rapidità dei pagamenti, superando di gran lunga i tradizionali metodi di pagamento che appaiono ormai antiquati in confronto agli odierni sistemi.



Proprio per questo sempre più portafogli elettronici scelgono di inserire le criptovalute tra le monete supportate, andando incontro all’esigenza degli utenti di sentirsi più tutelati dal punto di vista dei pagamenti sul web. A partire da ottobre 2021, quindi, qualsiasi online casino Skrill o Neteller è in grado di accettare pagamenti in Solana (SOL) e allo stesso modo di approvare prelievi di denaro in questa valuta virtuale.



Cosa sappiamo di questa moneta digitale



Il segreto del successo del Solana, che negli ultimi tempi è riuscito a conquistare sempre più spazio nell’ambito delle criptovalute e del commercio online, è la tecnologia blockchaing di quarta generazione su cui si appoggia, che lo rende in grado di affrontare uno dei problemi principali per le criptovalute: la scalabilità.



Con il termine blockchain si indica una sottofamiglia di tecnologie in cui il registro è strutturato come una catena di blocchi contenenti le transazioni, in modo da garantire la massima sicurezza, velocità e resistenza alla censura. Si tratta di una tecnologia dalle potenzialità elevatissime e dalle applicazioni infinite, che ha appena iniziato a diffondersi specialmente nell’ambito delle criptovalute ma ha ancora molta strada da fare per rendere possibili enormi vantaggi per gli utilizzatori di monete virtuali.