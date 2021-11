Calcio D, Mauro Antonioli trova squadra: è il nuovo mister della Sambenedettese

Sport

01 Novembre 2021

Il tecnico Mauro Antonioli.

E' Mauro Antonioli il successore di Massimo Donati sulla panchina della Sambenedettese. Opzione numero uno nei giorni in cui già si pensava all’esonero, tale è rimato lunedì quando lex giocatore del Milan è stato sollevato dall'incarico dopo la sconfitta nella trasferta contro la Vastogirardi. Si di lui ha puntato il direttore sportivo Matteo Sabbadini: la coppia ha firmato al Ravenna la promozione in Lega Pro nel giugno 2017.

L’allenatore milanese ma trapiantato a Bellaria da anni, classe 1968, fermo dall‘ultima esperienza alla Fermana (dicembre 2020), debutterà in panchina già mercoledì contro il Porto d’Ascoli in Coppa Italia e poi sarà presenatto alla stampa. Martedì Antonioli guiderà il primo allenamento. Sarà affiancato in questa sua nuova avventura dal suo vice, il fanese Ivan Piccoli, ex giocatore tra le altre squadre proprio dell’Alma Fano e dell’Ancona e con Antonioli già a Fermo, e dal preparatore atletico Davide Cosmi, che invece lo ha seguito a Ravenna e Reggio Emilia. La Samb è terzultima con quattro punti in sette partite.