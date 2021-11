Basket B, Imola e Ancona avanti tutta. Roseto vince in rimonta

Sport

Rimini

| 16:45 - 01 Novembre 2021

Si sono disputate soltanto sette partite nella quinta giornata del girone C. Il match tra Rimini e Jesi è stato rinviato per volontà di entrambe le società a scopo precauzionale, in quanto nell’Under 19 marchigiana è stato rilevato nei giorni scorsi un focolaio di Covid e alcuni di questi giocatori si allenano stabilmente con la prima squadra. Il match sarà recuperato a data da destinarsi.

Ancora una volta il week end ha regalato emozioni e tra le protagoniste c’è di nuovo l’Andrea Costa Imola (Cusenza 15) che continua il suo ottimo momento battendo 78-60 (Murri 16) la LUISS Roma, restando nel gruppo delle prime.

Vittoria in rimonta per Roseto (Amoroso 17) che sbanca 73-64 Cesena (Genovese e Gallizzi 13) dopo aver sempre inseguito: decisivo l’ultimo quarto terminato 28-14 per i rosetani. Soffre anche la Real Sebastiani Rieti (Ghersetti 21) per avera la meglio su un’ottima Senigallia (Bedetti 16): la squadra di coach Finelli vince 79-71.

Completano il gruppo delle prime della classe, Ancona (Centanni 22), che in casa supera 78-68 Giulianova (Giacomelli 19) centrando la quarta vittoria consecutiva, e la Npc Rieti (Timperi e Testa 15), impostasi 64-49 a Faenza (Poggi 12).

Vittorie d’oro per Teramo (Bottioni e Bertocco 18) in casa contro Montegranaro (Murabito 12) per 70-57 e per Ozzano (Bonfiglio 19) che sbanca 74-68 Civitanova Marche (Musci 15).

Classifica: Roseto, Imola, Real Sebastiani Rieti, Ancona, Npc Rieti 8; Rimini* e Ozzano 6; Senigallia, Teramo, Cesena e Giulianova 4; Raggisolaris, Civitanova Marche, LUISS ROMA e Montegranaro 2; Jesi* (-1) 1.

* una gara in meno

Prossimo turno. Sabato: LUISS Roma – Raggisolaris; Ozzano – Ancona. Domenica: Senigallia – Teramo; Roseto – Rimini; Npc Rieti – Cesena; Montregranaro – Imola; Jesi – Civitanova Marche; Giulianova – Real Sebastiani Rieti.