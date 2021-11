Calcio D, il Ghiviborgo licenzia Bifini e chiama Vangioni

Sport

Rimini

| 16:49 - 01 Novembre 2021

Il muovo tecnico del Ghiviborgo Walter Vangioni.

Il Ghiviborgo, ultimo in classifica, ha esonerato il tecnico Alessio Bifini. Al suo posto arriva l'ex tecncio del Seravezza Walter Vangioni, alias 'la faina di Gallicano', nelle ultime cinque al Seravezza dove ha vinto il campionato di Eccellenza: per il 44enne allenatore garfagnino più di 150 partite in serie D. Si tratta di un gradito ritorno: a Ghivizzano lo ricordano volentieri dopo la doppia cavalcata che portò il Ghivizzano dalla Prima Categoria all’Eccellenza.

L’Aglianese cede a titolo definitivo Gioele Zellini al Figline, formazione militante nel Girone C di Eccellenza toscana. Terzino di ruolo classe 2000, abile a giocare su entrambe le fasce, era arrivato in neroverde nell’estate del 2018, col ritorno del club in Serie D, e per diverse stagioni è stato una pedina importante della retroguardia neroverde.

Il San Donnino, alla terza sconfitta di fila, ha tesserato il centravanti Andrea Isufaj e il mediano Vittorio Mehmetaj, entrambi italiani ma di origini albanesi. L’attaccante nativo di Bressanone, classe 1999, è cresciuto nel settore giovanile del Chievo e nella passata stagione si è diviso tra Serie C e Serie D con le maglie di Paganese (10 presenze) e Ambrosiana (9 presenze e 1 gol). Nel corso della sua carriera, ha militato a livello professionistico anche nella Lucchese, nella stagione 2018/19, mettendo a referto due reti in 27 presenze.

Il centrocampista nato a Codogno nel 2001, invece, ha militato nei settori giovanili di Pro Piacenza e Sassuolo, prima di passare in Serie C con la maglia della Sambenedettese, dove ha trascorso la stagione 2020/2021 trovando, però, pochissimo spazio (2 presenze tra Coppa Italia e campionato).