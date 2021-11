Traffico di droga dal Nord Europa, nascosta in auto o tir. Dodici arresti

Cronaca

Rimini

| 15:27 - 01 Novembre 2021

Dodici persone finite in carcere e altre 32 indagate a piede libero, due delle quali sottoposte a obbligo di dimora. È il bilancio dell'operazione antidroga dei Carabinieri del comando provinciale di Chieti e che ha interessato Chieti, Pescara, Milano, Montesilvano, Città S. Angelo, San Benedetto del Tronto, Gabicce e Rimini. Le accuse a vario titolo sono l'associazione a delinquere finalizzata ad acquistare in Belgio e in Olanda grossi quantitativi di cocaina, eroina e marijuana che poi veniva portata in Italia nascosta a bordo di auto o anche di un tir nel cui serbatoio era stato ricavato un doppio fondo. Una struttura organizzata con sede in Abruzzo, in particolare tra Francavilla al Mare, Pescara e Comuni limitrofi. Tra gli indagati anche B.Z., 35enne albanese residente a Gabicce Mare.