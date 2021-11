Covid: a Rimini 25 casi, +1 terapie intensive. In regione zero decessi

Attualità

Rimini

| 15:21 - 01 Novembre 2021

Bollettino Covid 1 novembre 2021.

Nel riminese si registrano 25 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-,2 22 sintomatici e 3 asintomatici. Aumenta a 2 (+1) il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Un secondo, nuovo ricovero a Reggio Emilia porta un +2 nelle terapie intensive della regione (totale 30). Lieve incremento anche dei ricoveri nei reparti Covid: +2, totale 309. Dopo molte settimane, non si registrano decessi. I nuovi casi sono 407 su 10.915 tamponi. Il tasso di positività del 3,7%, ricorda la regione, è un valore non indicativo dell'andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 84 nuovi casi, seguita da Bologna (58); poi Reggio Emilia (47), il Circondario Imolese (39), Cesena (36), Parma (34). Quindi Ravenna (33), Rimini (25 nuovi casi), Ferrara (24), Piacenza (16) e infine Forlì (11).