Calcio Promozione, è Federico Barontini il nuovo allenatore della Sampierana

Sport

Cesena

| 15:10 - 01 Novembre 2021

Federico Barontini.

La Sampierana ha scelto il nuovo mister al posto del dimissionario Alessandro Madonia. Si tratta di Federico Barontini, 49 anni, figlio d’arte (suo papà Fabrizio è il giocatore con più presenze nella storia del Pisa), di ruolo centrocampista. Tra le parti c'è un accordo di massima, martedì è previsto il nero su bianco.

In carriera Barontini ha vestito le maglie di Fiorentina (settore giovanile), Pisa, Ponsacco, Rondinella, Arezzo e Spezia in C2, Sangimignano, Poggibonsi, Grosseto, Fucecchio, Massese, Pontedera, Città di Castello. Dal campo alla panchina il salto è stato naturale. Ha allenato per tre anni il Selci in Prima categoria (un anno) e Promozione (due stagioni), l'Anghiari in Eccellenza e prima ha vissuto importanti esperienze come allenatore nella scuola calcio di Federico Giunti a Città di Castello, la sua città.

La Sampierana, nell'utimo turno vittoriosa a Gatteo per 0-2 è quartultima in classifica nel girone F della Promozione romagnola. Domenica prossima l'esordio nella sfida con il Novafeltria.