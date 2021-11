Sant'Agata Feltria, un incontro per celebrare il bicentenario di Angelo Mariani

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 13:55 - 01 Novembre 2021

Teatro A.Mariani di Sant'Agata Feltria.



Domenica 7 novembre alle 16.30, al teatro Angelo Mariani di Sant'Agata Feltria, si terrà l'incontro "Il principe delle orchestre", per celebrare il bicentenario della nascita di Angelo Mariani. "Un appuntamento unico e con ospiti che hanno dedicato al maestro studi approfonditi ed appassionati sottolineando anche il panorama storico, musicale e sociale ottocentesco del nostro territorio e non solo", spiega l'amministrazione comunale in una nota.



Manlio Flengh nel suo intervento si soffermerà sul periodo santagatese di Mariani, mentre Marco Davide Cangini esporrà alcune curiosità sulla sua permanenza a Genova. Musica, immagini ma soprattutto emozione attraverso le parole del Prof. Andrea Maramotti, grande studioso e musicologo che proprio in occasione del Bicentenario presenterà per la prima volta il suo libro" Angelo Mariani. Un grande musicista dell'Ottocento" .



"Vi aspettiamo nel bellissimo teatro Mariani ed al termine dell'evento sarà offerto, presso le scuderie, un aperitivo, un bel brindisi tutti insieme!", chiosa l'amministrazione comunale santagatese.