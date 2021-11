Cronaca

Riccione

| 12:13 - 01 Novembre 2021

Controlli dei Carabinieri di Riccione.

Un 31enne pregiudicato di Misano Adriatico è stato denunciato, per l'ipotesi di reato di furto aggravato, dopo il furto compiuto all'interno di un laboratorio di piadine di Riccione. Le indagini dei Carabinieri, che si sono concentrati sull'automobile in uso al ladro, hanno permesso anche di accertare la responsabilità del giovane in un secondo furto compiuto a Riccione: in questo caso il 31enne si è impossessato del portafoglio all'interno di un negozio di arredamento.