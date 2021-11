Ruba portafoglio e con la carta di credito compra champagne, denunciato

Cronaca

| 12:09 - 01 Novembre 2021

Sono sei le persone denunciate nel weekend di Halloween, a seguito dei controlli operati dai Carabinieri di Riccione. Oltre al 31enne responsabile di un furto in un laboratorio di piadine, c'è stata la denuncia per ricettazione e guida senza patente di un 19enne nato e domiciliato a Rimini, pregiudicato, sorpreso alla guida di un furgone risultato rubato in via Del Carro a Misano Adriatico.



Guai anche per un 34enne barese, che dopo il furto di un portafoglio, a danno di una ragazza di Riccione, ha acquistato una bottiglia di champagne con la sua carta di credito. Bottiglia ritrovata vuota dai Militari. Gli altri denunciati sono un giovane albanese, che viaggiava su un'automobile sequestrata per illeciti di altre persone (art.335 del codice penale, violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro) e due automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza. "Un mirato e particolare controllo è stato fatto nei luoghi solitamente frequentati dai più giovani che sono stati presi d’assalto per i festeggiamenti di halloween che si sono conclusi senza registrare criticità e disordini", riporta il Comando della Compagnia Carabinieri di Riccione in una nota.