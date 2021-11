Calcio giovanile, Gabicce Gradara: brillano le squadre Giovanissimi 2007 e 2008

Sport

| 11:08 - 01 Novembre 2021

La squadra Giovanissimi 2007 del Gabicce Gradara.

I risultati del week end delle squadre giovanili. Il bilancio è di una vittoria, un pareggio e due sconfitte.

JUNIORES

Gabicce Gradara – Vigor Senigallia 1-3

Al termine di una partita piacevole e valida agonisticamente vittoria della Vigor Senigallia che mostrato migliori valori tecnici. Nel primo tempo match combattuto con capovolgimenti di fronte con le rispettive difese a non farsi sorprendere. L’equilibrio è stato rotto al 40’ da un rigore per atterramento in area. Nella ripresa lo 0-2 al 5’ con una rasoiata da fuori area. Al 18’ Carburi ruba palla ad un difensore e la sua conclusione in area è parata dal portiere. Al 30’ il tris ospite con un tap in vincente a due passi dal portiere. Al 42’ accorcia le distanze Gaddoni con un preciso diagonale.

Prossimo impegno sabato a Marotta alle ore 15 sul campo dell’Atletico MondolfoMarotta.

GABICCE GRADARA: Casali, Granci (1’ st. Rubino), Pelinku, Sheu, Cecchini, Ferraro, Pizzagalli, Magi Andrea, Carburi (25’ st. Gaddoni), Ferretti, Magi Andrea. A disp. Francolini, Gessi, D’Angeli. All. Bartolini.

ALLIEVI

K-Sport Montecchio - GabicceGradara 2-1

Nonostante il punteggio finale, ottima prova dei ragazzi di mister Magi sul campo della capolista K Sport che avrebbe meritato un risultato positivo. Il Gabicce Gradara paga un approccio iniziale alla partita sbagliato. Già al 1' il centravanti Beninati tira a lato e dopo un minuto lo stesso attaccante da dentro l'area trafigge l'incolpevole Borselli: 1-0

Al 9' Petese con un passaggio filtrante serve in area di rigore Gaggi che viene steso dagli avversari al momento del tiro. E’ rigore battuto da capitan Semprini che spiazza Bellucci: 1-1. Al 16' il K-Sport si riporta in vantaggio con un gol fortuito. Ennaji batte il corner la palla sbatte sul corpo di Grilli e finisce in rete: 2-1. Il Gabicce Gradara accusa il colpo. Rischia il terzo gol, al 23' con un diagonale di Marta e al 27' con un tiro da limite di Mazzari, ma Borselli in entrambe le occasioni è bravo a bloccare. Il K-Sport si rende ancora pericoloso al 38' su punizione ben calciata da Ennaji, ma finisce di poco a lato. Il primo tempo si conclude con una grande occasione di Fuzzi:davanti alla porta avversaria manda alto sulla traversa.

Negli spogliatoi mister Magi si fa sentire e nel secondo tempo entra in campo un Gabicce Gradara più convinto dei propri mezzi. Gli avversari vengono chiusi nella loro metà campo. Al 61' Finotti dal fondo fa partire un cross in area di rigore su cui Petese e Battistelli non ci arrivano per poco. Due minuti dopo, va alta la punizione dal limite di Morini. Al 64' e 65' gli ospiti si rendono pericolosi ancora con Fuzzi e Finotti, ma la mira non è precisa di poco. Al 68' Finotti trova libero Fuzzi che è bravo a smarcare il portiere in uscita, ma il suo tiro colpisce la traversa. Due minuti dopo ancora il duo Finotti-Fuzzi si rende pericoloso con quest'ultimo che tira ma para Bellucci. Al 76' ci prova Finotti con un tiro di poco a lato.

Il K-Sport si rivede in area avversaria all' 80', Beninati di testa manda la palla nell'angolo basso, ma uno strepitoso Borselli respinge la palla. All' 81' lo scatenato Fuzzi vede il portiere fuori dalla porta, dal limite fa partire una parabola che supera l'estremo difensore ma la palla finisce di poco sopra l'incrocio dei pali.

Il prossimo match in casa mercoledì 3 novembre alle ore 15:30 contro il Muraglia.

GABICCE GRADARA: Borselli (1' s.t. Nobile), Bacchini (70' s.t. Andreani) Moutatahhir, Magi (40' s.t. Zampolini), Mancini (38' p.t. Battistelli ), Finotti Semprini, Petese Fuzz (81 st. Fronzoni), Gaggi Morini. All. Alessandro Magi.

GIOVANISSIMI 2007

Gabicce Gradara - Muraglia 5-0





Cinquina della squadra di Campanelli in una partita giocata sempre nella metà campo avversaria. Dopo soli due minuti su calcio d'angolo battuto da Farroni gran stacco di testa in area di Sciuto per l’1-0: Al 7’ su rinvio di un difensore del Muraglia, Magi Samuele trova un bel tiro al volo per il 2-0; Pontellini realizza il tris liberandosi in area e battendo il portiere con un tiro rasoterra al 18’ e a un minuto dallo scadere del primo tempo Pataracchia si libera al limite dell'area grande e lascia partire un gran tiro che si insacca sotto la traversa. Parte il secondo tempo dove c'è da annotare il quinto gol del GabicceGradara con tiro di Magi Filippo deviato da un difensore che spiazza il proprio portiere al 17’.



Prossima partita martedì 2 novembre alle 15.30 a Vallefoglia con il Nuova Montelabbate.

GABICCE GRADARA: Ricci, Gaudenzi (9’ st. Della Costanza), Boccalini, Sciuto, Pataracchia, Rossi, Magi Samuele (18’ st. Cippelli), Farroni (18’ st. Cangini), Pontellini (9’ st. Buccino), Magi Filippo, Del Bene. All. Campanelli.



GIOVANISSIMI 2008

Muraglia – Gabicce Gradara 2-2

Ottima prestazione sul campo della capolista Muraglia della squadra di mister Lazzaro Gaudenzi che come sempre ricorre ad ampie rotazioni. Al 10’ vantaggio del Gabicce Gradara al termine di una azione Bana-Terenzi- Annibalini che ha concluso in gol. Il Gabicce Gradara si difende con ordine ma al 28’ arriva il pareggio del Muraglia in mischia. La squadra di casa poi rimane in dieci per l’espulsione di un giocatore che falcia Rossini lanciato a rete. Nella ripresa il Gabicce Gradara prende in mano la iniziativa alla ricerca del raddoppio e mena le danze per una ventina di minuti, ma subisce alla mezzora la rete del 2-1 dopo l’avvisaglia di due azioni pericolose senza esito: un tiro a parabola dalla sinistra da fuori area supera il portiere e si infila poco sotto la traversa. La reazione della squadra di Gaudenzi non si fa attendere e al 35’ arriva il meritato 2-2 su rigore di Guidi per fallo su Andruccioli.

Prossimo match martedì al Magi (15,30) contro il Granata.

GABICCE GRADARA: Gaggi, Cavasin (20’ st. Ridolfi), Bana (20’ pt. Ricci), Colombari, Rossi, Ferraj (20’ st. Gasperini), Terenzi (25’ st. La Volpe), Guidi, Annibalini, Rossini, Tamburini (Andruccioli). All Gaudenzi.