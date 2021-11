Rimini, in arrivo una dozzina di nuovi Dog Sitter

Attualità

Coriano

| 10:51 - 01 Novembre 2021

I ragazzi futuri Dog Sitter.



Nuovi Dog Sitter in arrivo su tutto il territorio provinciale. Al Centro Cinofilo "L'Impronta" di Coriano si sta infatti concludendo l'iter formativo di una dozzina di ragazze e ragazzi, che intendono svolgere l'attività di Dog Sitter con una formazione certificata ed il relativo tesserino di riconoscimento.



Quando si affida il cane a un Dog Sitter si sta compiendo un'azione molto delicata. Ci sono implicazioni gestionali, di responsabilità civile, legale e di sicurezza sanitaria. Per questo è molto importante avvalersi di persone che hanno una formazione specifica, che solo gli addetti ai lavori possono erogare.



Al Centro Cinofilo "L'Impronta" tutti i partecipanti riceveranno dai docenti incaricati, tra cui Stefano Centolani e Claudio Ciavattini, una serie preziosissima di informazioni e suggerimenti (teorici e pratici) relativi alla corretta gestione del cane in tutti i principali aspetti, definendo regole, principi e limiti entro i quali si svolge questa delicata attività.



Il corso, sviluppato in sei incontri, si concluderà il 14 novembre. Al superamento dell'esame, scritto e orale, verrà rilasciato ai partecipanti il diploma di "Dog Sitter FISC".



FISC – la Federazione Italiana Sport Cinofili – è punto di riferimento per la cinofilia in Italia. Svolge l'attività formativa e sportiva su tutto il territorio nazionale ed è l'unica Federazione riconosciuta dalla Federazione Internazionale Sport Cinofili – IFCS per l'Italia.



Domenico Chiericozzi