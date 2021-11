Calcio Promozione Girone F: i tabellini della nona giornata

Sport

Rimini

| 17:00 - 07 Novembre 2021

Tabellini Promozione Girone F Emilia Romagna, nona giornata.



Torconca - Verucchio 2-1



TORCONCA: Barbanti, Franciosi, Cecchi, Nicolini, Pasini, Tombari; Ortolani (20' st Chiussi), Mercuri; Pasolini, Casoli, Mani (20' st Simoncelli).

In panchina: Pasini E., Guenci, Bottoni, Franca, Antonacci, Cipiccia.

All. Vergoni.

VERUCCHIO: Caprili, Fabbri, Campidelli, Casadei, Grossi, Guarino (22' st Baschetti); Genghini (40' st Ribezzi), Cicarelli; Michilli, Bruma (38' st Bascioni), Bento Da Silva.

In panchina: Bianchi, Renzi, Pasini A., Colonna, Manfroni, Muccioli.

All. Nicolini.



ARBITRO: Casali di Rimini

RETI: 4' pt Pasolini, 30' st Baschetti, 31' st Chiussi.

AMMONITI: Barbanti, Pasini, Cicarelli, Baschetti.

ESPULSI: 20' st Grossi, 45' st Ribezzi.



Bellaria Igea Marina - Due Emme 1-1

BELLARIA: Ramenghi, Minacapilli, Grossi, Fusi, Zanotti, Venturi; Bellavista, Paganelli; Marchini, Meluzzi, Cocco.

In panchina: Mignani, Bottini, Alvisi, Pruccoli, Mazzarella, Ceccarelli, Vitali, Facondini, Bua.

All. Fusi.

DUE EMME: Ceccaroli, Taioli, Montesi, Santantonio, Mambelli, Mazzoli, Altieri, Giacobbi, Gregori, Ravaglia, Montesi.

In panchina: Golinucci, Bucci, MIngozzi, Giordani, Allou, Averardi, Yabre, Cattedra, Canali.

All. Rossi.



ARBITRO: Arrigoni di Ravenna.

RETI: 5' st Meluzzi, 48' st Averardi.



Granata - Asar 1-1



GRANATA: Giustore, Lelli (21' st Ugone), Romagnoli (10' st Caporali), Kalac, Braccini (42' st Pellegrini), Asslani; Campinoti (31' st Arfilli), Mastria; Vitali, Boni, Ambrosini.

In panchina: Venghi, Crudeli, Baldani, Zavalloni, Silighini.

ASAR: Mauri, Zanni, Sogos, Sisti, Franchi (40' pt Bologna), Fattori; Fantini, Manconi; Alberto (33' st Stella), Pierri, Sparaventi.

In panchina: Marcaccini, Abati, Angelini, Bocchini, Broccoli, Lorenzoni, Pari.

All. Vanni.



ARBITRO: Alberani di Ravenna.

RETI: 2' aut. Kalac, 45' st Ambrosini.

AMMONITI: Braccini, Ambrosini, Campinoti.



Sant'Ermete - Spontricciolo 2-0



SANT'ERMETE: Romani, Betti (30' st Benvenuti),Baffoni, Gattei Colonna, Contadini, Righetti, D'Elia (25' st Sartini), Marcaccio (1' st Bonifazi), Mezgour (45' st Kapitonov), Marconi, Fuchi (34' st Albini).

In panchina: Donini, Merendino, Canducci, Deniku.

All. Righetti.

SPONTRICCIOLO: Tani, Fabbri, Pivi, Mohamed (35' st Fantini), Ioli, Rossi, Fabbri, Meluzzi (35' st Giovanelli), Capriotti, Tamburini, Cugnigni (27' st Durante).

In panchina: Martini, Borgognoni, Gjoshi, Di Renzo.

All. Pellegrino.



ARBITRO: Milandri di Cesena.

RETI: 12' Fuchi, 28' D'Elia.



Gambettola - Gatteo 2-0



Pietracuta - Misano 0-1



Sampierana - Novafeltria 1-0



CLASSIFICA: Gambettola 22, Pietracuta 21, Torconca 19, Misano 18, Novafeltria 16; Bellaria 15, Sant'Ermete 13, Due Emme 12, Granata 11; Sampierana e Asar 10, Verucchio 6, Gatteo e Spontricciolo 3.