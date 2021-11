Calcio Promozione: Novafeltria, altra sconfitta. Sorride la Sampierana (1-0)

Sport

Novafeltria

| 16:48 - 07 Novembre 2021

Giocatori del Novafeltria.



Sampierana - Novafeltria 1-0



SAMPIERANA: Niedwerweiser, Quaranta, Diversi (34' st Fabbri), Narducci, Canali, Corbara; Quercioli, Petrini; Lanzi, Pippi (34' st Braccini), Berni.

In panchina: Zammarchi, Simoncini, Iavarone, Bravaccini, Farfaneti, Para, Bardi.

All. Barontini.

NOVAFELTRIA: Andreani, Soumahin, Sartini, Frihat, Cappello, Foschi; Niang, Mahmutaj (19' st Semeraro); Vivo (45' st Valentini), Boschetti (45' st Pavani), Radici (14' st Toromani).

In panchina: Cappella, Amadei, Antonini, Bindi, Alpino.

All. Giorgi.



ARBITRO: Gherardini di Faenza.

RETI:48' st Fabbri.

AMMONITI: Cappello.

ESPULSO: Semeraro al 49' st.

NOTE: recupero 1' pt e 5' st, angoli 8-0.



SAN PIERO IN BAGNO Esordio vincente per mister Barontini sulla panchina della Sampierana: i bianconeri conquistano i tre punti al 93' grazie a una rete di Fabbri, superando il Novafeltria, alla seconda sconfitta consecutiva. E' comunque una vittoria meritata, quella dei ragazzi del presidente Melini, per le tante occasioni create e sventate da un Andreani in stato di grazia, mentre il Novafeltria può rammaricarsi per il rigore calciato sul palo da Semeraro, al rientro dopo l'infortunio, l'unica occasione creata nei novanta minuti di gioco.



Il primo tempo vede la Sampierana subito in forcing, al 1' l'ex di turno Narducci calcia dal limite fuori, mentre al 7' una respinta della difesa, di testa, viene intercettata al limite dell'area da Lanzi che controlla e calcia di destro: Andreani si distende a coprire l'angolino, ma la palla termina comunque fuori. Al 21' ancora Lanzi si destreggia di forza in area, ma da posizione favorevole, benchè defilata, calcia di potenza con mira sballata. Due minuti dopo Andreani salva il risultato, volando a togliere dall'incrocio dei pali alla sua destra la punizione calciata dall'ottimo Narducci. Alla mezz'ora sugli sviluppi di un calcio piazzato gol annullato alla Sampierana per fuorigioco, al 32' su calcio d'angolo dalla destra è Canali in tuffo a cercare la porta, ma la palla termina fuori.



A inizio ripresa ancora Sampierana pericolosa con un rasoterra dal limite dell'area di Berni, blocca Andreani. Il portiere compie un prodigioso salvataggio al 57': punizione dall'out di destra di PIppi, Narducci colpisce di testa da due passi, Andreani con un riflesso miracoloso smanaccia, poi si oppone al successivo tap-in con un altro guizzo. Al 61' Quercioli evita Sartini e calcia alto. Il Novafeltria ha l'occasione per cambiare la gara al 67': rilancio di Soumahin che pesca Boschetti in area, atterrato da Canali. Dal dischetto non va Boschetti, a segno con il Granata, ma si presenta il neo entrato Semeraro che calcia sul palo. All'82' è ancora Andreani decisivo: il neo entrato Fabbri si accentra e calcia rasoterra dal limite, la palla passa tra una selva di gambe e il portiere, pur vedendola all'ultimo, si allunga a deviare miracolosamente. Un minuto dopo Niedwerweiser ferma in due tempi un tiro di Semeraro. Il pareggio sembra scritto, quando al 93' su punizione la sfera arriva in area a Fabbri, che lasciato libero non perdona. Gli ospiti chiudono con la doppia beffa: la sconfitta e il rosso a Semeraro, al rientro in campo dopo l'infortunio patito nella gara con il Misano.



