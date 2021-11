Prima sconfitta per il Rimini Calcio, il Mezzolara vince 2-1

Sport

Rimini

| 16:32 - 07 Novembre 2021

Tonelli, suo il gol del momentaneo pareggio (Foto Venturini).



Prima sconfitta in campionato per il Rimini sul campo di un coriaceo Mezzolara. A Budrio finisce 2-1 una gara che lascia molti rimpianti ai biancorossi di Gaburro, in primis il colpo di testa con cui Germinale al 13' ha mandato di poco fuori un invitante cross di Piscitella. Al 41' su angolo di Barnabà, Pierantozzi trova il colpo di testa vincente. Nella ripresa il Rimini gioca la carta Tonelli e il neo entrato è decisivo: al 68' pareggia di testa, ribadendo in rete un tentativo di Tanasa respinto dalla traversa. Il Rimini preme alla ricerca della vittoria, ma nel finale subisce il gol del raddoppio su rigore trasformato da Cortesi e provocato da un contatto tra Haveri e lo stesso attaccante di casa. Nel recupero Panelli sfiora il 2-2, ma il Mezzolara con qualche affanno si salva. In classifica il Rimini viene agganciato in vetta, a quota 25, dal Lentigione, seguono a distanza di sicurezza Ravenna a 19 e Aglianese a 18, il prossimo avversario del Rimini al Romeo Neri.



Mezzolara - Rimini 2-1



MEZZOLARA (4-3-1-2): Malagoli - Pierantozzi, Dall'Osso, Fort, Garavini - Barnabà (67' Rossi), Roselli, Faggi - Darraji - Baietti (83' Bernardi), Cortesi (94' Busi).

In panchina: Wangue, Manara, Sciaccaluga, Finessi, Davtyan, Barbieri.

All. Nesi.

RIMINI (4-3-3): Marietta - Lo Duca, Cuccato, Panelli, Contessa (63' Haveri) - Andreis, Tanasa, Greselin (67' Tonelli) - Gabbianelli, Germinale (81' Tomassini), Piscitella (71' Ferrara).

In panchina: Piretro, Berghi, Pietrangeli, Pari, Mencagli.

All. Gaburro.



ARBITRO: Zoppi di Firenze.

RETI: 41' Pierantozzi, 68' Tonelli, 86' rig. Cortesi.

AMMONITI: Barnabà, Pierantozzi, Faggi, Andreis, Panelli, Germinale.

ESPULSI: nessuno.

NOTE: angoli 3-7. 5' minuti di recupero secondo tempo.