Serie D, il Forlì si rialza: 2-0 alla Bagnolese. Poker del Ravenna al Prato 4-1. La classifica

Sport

Rimini

| 19:32 - 07 Novembre 2021

Nel Girone D il Forlì si rialza battendo la Bagnolese, l’Aglianese impatta a Lodi, il Prato cade a Ravenna. Per il Seravezza vittoriosa trasferta in casa del Borgo San Donnino, il Real Forte Querceta rimonta due volte il Carpi, 0-0 esterno per il GhiviBorgo.

RISULTATI

Correggese-Alcione Milano 1-1 (53' rig. Lucatti, 86' Manuzzi)

Borgo San Donnino-Ghiviborgo 0-0

Fanfulla-Aglianese 1-1 (50' rig. Brega, 84' rig. Brognoli)

Forlì-Bagnolese 2-0 (90' Ballardini, 95' Borrelli)

Mezzolara-Rimini 2-1 (45' Pierantozzi, 68' Tonelli, 85' rig. Cortesi)

Progresso-Seravezza Pozzi 0-1 (30' Vietina)

Ravenna-Prato 4-1 (8' Calì, 22' Maione, 25' rig. Saporetti, 56' Calì, 82' Saporetti)

Real Forte Querceta-Athletic Carpi 2-2 (11' rig. Raffini, 57' Grassi, 83' Calanca, 89' Ricci)

Sammaurese-Lentigione 1-2 (15' Caprioni, 24' Caprioni, 70' Misuraca)

Tritium-Sasso Marconi 1-1 (48' Gobbi, 69' Serra)

CLASSIFICA Rimini, Lentigione 25; Ravenna 19; Aglainese 18; Seravezza, Mezzolara 17; Prato 16; Sasso Marconi 15; Athletic Carpi 14; Fanfulla, Alcione, Real Forte Querceta 12; Sammaurese, Forlì 11; Correggese 10; Bagnolese, Borgo San Donnino 8;Tritium 7; Progresso 7; Ghiviborgo 6.