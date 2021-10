Calcio D, la Samb esonera Donati: tra i candidati Mauro Antonioli e Beppe Angelini

Sport

Bellaria Igea Marina

| 22:21 - 31 Ottobre 2021

Mauro Antonioli.

Dopo la sconfitta sul campo del Vastogirardi per 3-1, la Sambenedettese ha licenziato il tecnico Massimo Donati assieme al viceallenatore, Michele Andrisani e al preparatore atletico, Gianmarco Pontrelli. La squadra marchigiana con sette punti in classifica è al terz'ultimo posto. Per la sostituzione il nome caldo è quello di Mauro Antonioli che qualche settimana fa pareva sul punto di accasarsi al club rossoblù prima che la società decidesse di dare ancora fiducia a Donati. Ora si volta pagina. A favore di Antonioli gioca l'ottimo rapporto con il direttore sportivo Matteo Sabbadini. Una chance potrebbe avere anche Beppe Angelini, ex tecnico del Forlì.

In serie C la posizione di Giovanni Colella, ex Rimini, è a rischio a Legnago dopo il ko per 4-0 con il Renate. La squadra è penultima in classifica.

Per quanto riguarda il girone D della serie D, in arrivo al Forlì il difensore Filippo Boccardi dall'Imolese, classe 1997, che Gadda consoce per averlo allenato all'Imolese.