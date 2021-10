Calcio RSM, rimonta vincente del Tre Fiori. La Virtus piega la Folgore

Sport

Repubblica San Marino

| 21:24 - 31 Ottobre 2021

Non ci si è certo annoiati in una domenica che ha portato in dote quasi quattro gol di media a partita sui campi della settima giornata di Campionato Sammarinese 2021-22. E se una di queste è terminata 1-0, è facile immaginare quando interessanti e divertenti siano stati gli altri incontri. Muovendo dal primo, va detto che proponeva anche l’incontro sulla carta più equilibrato, detto che gli altri si sono accessi proprio su potenziali ribaltamenti di pronostico. A Domagnano Bizzotto schiera contemporaneamente Apezteguia, Angeli e Sorrentino dal primo minuto. Una scelta coraggiosa che contro la Folgore, orfana di Bicchiarelli, ha dato i suoi frutti ad un quarto d’ora dal termine, quando Angeli ha segnato quello che sarebbe poi stato il gol partita per tre pesanti punti in favore della Virtus.

Avevano pregustato il colpo grosso San Giovanni e Juvenes-Dogana, alla fine sono uscite dai confronti con Tre Fiori e La Fiorita con un punto in due. Gli uomini di Tognacci passano in vantaggio al 13’, quando De Biagi supera Aldo Simoncini. Raddoppio che dista pochi minuti, sei appena, e porta la firma di Montebelli. All’intervallo i rossoneri conducono per 2-0 sul club di Fiorentino, che riappare rigenerato nella ripresa e la ribalta nel finale. Prima il calcio di rigore trasformato da Gjurchinoski al 58’, preludio della doppietta che azzera il ritardo nel punteggio venticinque minuti più tardi. Il San Giovanni crolla nel finale, quando le reti di Cuzzilla e Ciccione regalano ai gialloblù una vittoria da ricordare a lungo.

Deve invece accontentarsi di un punto La Fiorita, che deve registrare ancora l’indisponibilità di tanti giocatori chiave. La buona notizia è che si è rivisto in panchina Danilo Rinaldi, dopo l’infortunio di inizio stagione. Ma per il capitano, come per Di Maio, Amati e Loiodice, non ci sarà minutaggio. Discorso diverso per Neri, chiamato al ruolo di movimento per la seconda giornata consecutiva ed in campo in occasione della rete del definitivo pareggio. È infatti la Juvenes-Dogana a scattare meglio dai blocchi, trovando il vantaggio in avvio con Merli. Poco dopo la mezz’ora il raddoppio, che reca la firma del giovane sammarinese Baldazzi. Doppio vantaggio che regge fino all’ora di gioco e poco più in là, quando insomma Tommaso Guidi trova la via dell’1-2. Nel convulso finale, è la stoccata di Zulli a fare la differenza: è il 90’+5’ quando il centrocampista di Lasagni gonfia la rete, accolta come un gol-vittoria. Secondo pareggio consecutivo, con tutte le attenuanti del caso, per i vicecampioni di San Marino – agganciati in vetta dal Tre Penne. Per la Juvenes-Dogana l’amaro retrogusto dell’aver dissipato una vittoria ormai in tasca, che probabilmente ha fatto saltare le staffe ad Amati – espulso nel finale.

I tabellini

Virtus - Folgore 1-0

VIRTUS

Passaniti, Battistini, Nodari, Giacomoni, Gori (dal 46’ Castiglioni), Ciacci, Baiardi (dal 69’ Magri), A. Golinucci, Apezteguia (dall’87’ Raiola), Angeli, Sorrentino

A disposizione: Semprini, Ermeti, Rinaldi, Muggeo

Allenatore: Luigi Bizzotto

FOLGORE

Gueye, Bonini (dall’87’ Giardi), Rosini, Piscaglia, Sottile, Garci, Spighi, E. Golinucci, Hirsch (dal 57’ Aluigi), Fedeli, Dormi

A disposizione: Astolfi, Francioni, Sabbadini, Nucci, Pilotto

Allenatore: Omar Lepriù

Arbitro: Alessandro Vandi

Assistenti: Andrea Guidi ed Andrea Depaoli

Quarto ufficiale: Domenico de Girolamo

Marcatori: 75’ Angeli

Ammoniti: Rosini, Giacomoni, Baiardi



Tre Fiori - San Giovanni 4-2

TRE FIORI

A. Simoncini, Della Valle (dal 65’ Pracucci), De Lucia, Grani (dal 29’ Censoni), Cuzzilla, Adami Martins, Lualdi (dal 74’ Ciccione), D’Addario, Gjurchinoski, Zoumbare, Dolcini

A disposizione: Castagnoli, Giampetruzzi, Traverso, Astolfi

Allenatore: Matteo Cecchetti

SAN GIOVANNI

De Angelis, Grechi, Senja (dal 75’ Tommasi), Conti (dal 90’ Matteoni), De Biagi, Strologo, Magnani (dal 90’ Satalino), Berardi, Cecchetti (dal 60’ Tasini), Montebelli (dal 75’ Mema), Ugolini

A disposizione: Tangari, Angelini

Allenatore: Marco Tognacci

Arbitro: Davide Borriello

Assistenti: Salvatore Tuttifrutti e Laurentiu Ilie

Quarto ufficiale: Luca Tura

Marcatori: 15’ De Biagi, 19’ Montebelli, 58’ rig., 83’ Gjurchinoski, 86’ Cuzzilla, Ciccione

Ammoniti: Cecchetti, Senja, Grechi, Berardi, D’Addario, Tommasi

La Fiorita - Juvenes-Dogana 2-2

LA FIORITA

Venturini, Zafferani, Brighi, Sanchez, Grandoni, Lunadei, Errico (dal 78’ Neri), Zulli, Bonifazi (dal 46’ Sehail), T. Guidi, Castellazzi

A disposizione: Vivan, Amati, Di Maio, Loiodice, Rinaldi

Allenatore: Oscar Lasagni

JUVENES-DOGANA

Manzaroli, Rossi (dal 39’ Ancora, dal 73’ Pasquinelli), Boldrini, Mezzadri, Raschi, Giangrandi, Baldazzi, Michelotti (dal 73’ Muccini), Tedesco, Baldini, Merli

A disposizione: S. Guidi, Camillini, Zucchi, Muccioli

Allenatore: Manuel Amati

Arbitro: Elison Luci

Assistenti: Mattia Sapigni e Fabrizio Morisco

Quarto ufficiale: Luca Zani

Marcatori: 5’ Merli, 33’ Baldazzi, 65’ Guidi, 90’+5’ Zulli

Ammoniti: Mezzadri, Zafferani, Baldini, Boldrini, Merli