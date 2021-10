Calcio D, il Cattolica fa il colpaccio a Spinea firmato da Traini (0-1)

Sport

Cattolica

| 21:11 - 31 Ottobre 2021

Michael Traini arrivato in settimana al Cattolica.

Il Cattolica sbanca il campo dello Spinea ultimo in classifica grazie ad una rete del nuovo arrivato Michael Traini su rigore al 25' della ripresa. Nel primo tempo i giallorossi hanno colpito un palo e hanno sfiorato il gol. Nella ripresa, dopo la rete dell'attaccante nuovo arrivato, ha rischiato il pareggio: il portiere Scotti ha parato il rigore salvando la sua porta. Per il Cattolica somno i primi punti della stagione lontano dal Calbi. In virtù di questo colpaccio il Cattolica sale a quota 6 raggiungendo l'Este e mette tre squadre alle spalle.

I RISULTATI

Caldiero - U.Clodiense C.S. 0 – 1, Luparense - Levico 4 – 0, Ambrosiana - Adriese 1 – 2, Cartigliano - Montebelluna 1 – 0, Cjarlins - S.Martino Sp. 4 – 1, Dolomiti - Campodarsego 0 – 2, Spinea - Cattolica 0 – 1, Mestre - Arzignano 4 – 0, Delta - Este 2 – 0.

Classifica

Arzignano 18; Luparense 17; U.Clodiense C.S. 15; Adriese, Campodarsego 13; Cjarlins, Delta 12; Cartigliano 11; Dolomiti, Levico 10; Caldiero, Montebelluna, Mestre 8; Este, Cattolica 6; S.Martino Sp. 4; Ambrosiana 3; Spinea 2.

Prossimo turno

Adriese – Luparense, San Martino Speme - Delta Porto Tolle, Arzignano Valchiampo - Cjarlins Muzane, Campodarsego – Cartigliano, Cattolica – Mestre, Este – Caldiero, Levico – Spinea, Montebelluna – Ambrosiana.