Nuovo singolo per Marcello Sutera, con prestigiose collaborazioni In uscita il 5 novembre "We'll smile again"

Attualità Rimini | 07:09 - 01 Novembre 2021 Marcello Sutera. Il 5 novembre esce il nuovo singolo di Marcello Sutera & Friends, "We'll smile again". Il brano in inglese segna il ritorno dell’artista, dopo la produzione a scopo benefico "Nemico invisibile", che ha visto Sutera collaborare con Gaetano Curreri, Annalisi Minetti, Mario Biondi, Petra Magoni e Dodi Battaglia. “We’ll Smile Again” racconta una stretta di mano virtuale tra due amici, che si sostengono e incoraggiano mentre il mondo fuori è tutto buio. "Torneremo a sentire il tintinnio dei calici", si promettono.



Scritto da Dario Rosiglione, Ely Bruna, Walter Ricci, Nick The Night Fly.



La canzone è suonata da: Marcello Sutera (arrangiamento e basso), Alfredo Golino (batteria), Dario Tanghett (percussioni), David Giacomini (chitarre), Max Greco (piano), Ciro Manna (chitarra), Stefano Di Battista (sax), Roberta Gentile, Manuela Prioli (cori), Marco Capicchioni (Programmazione archi).







< Articolo precedente Articolo successivo >