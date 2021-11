Rimini, nuova piazza della stazione dedicata a Don Oreste Benzi

Attualità

Rimini

| 07:09 - 01 Novembre 2021

La targa dedicata a Don Oreste Benzi.

Una targa ricordo è stata posizionata in sua memoria nella nuova piazza riqualificata della stazione ferroviaria di Rimini, anche perché luogo simbolo del suo operato in vita. Don Oreste Benzi, fondatore dell'associazione Papa Giovanni XXIII, scomparve il 2 novembre del 2007 e ieri (domenica 31 ottobre) Rimini lo ha ricordato intitolandogli la nuova piazza. Alla cerimonia presenti il Vescovo Francesco Lambiasi e il sindaco Jamil Sadegholvaad, che ha commentato così sui social: "Dedicare a don Oreste Benzi la nuova piazza riqualificata della stazione, porta di accesso della città, ci è sembrato naturale. Ci è piaciuta l'idea che le migliaia di persone che arrivano a Rimini potessero trovare un segno della sua presenza, in un luogo dove tanta opera di vicinanza ai più deboli è stata fatta e si continua a fare".



Il sindaco ha sottolineato quanto la città di Rimini sia "grata a chi, con il suo impegno quotidiano, seguendo la strada tracciata da Don Benzi, aiuta a tenere insieme la nostra comunità",