Halloween ai Parchi Costa, a festeggiare visitatori anche dall'estero

Rimini

| 18:21 - 31 Ottobre 2021

Atmosfere da Halloween a Italia in mIniatura.

Halloween è un successo di pubblico a Italia in Miniatura, Oltremare Riccione e Acquario di Cattolica. Animazioni, spettacoli e approfondimenti per la festa più amata dai bambini. In arrivo da tutto il Centro Italia ma anche da Francia, Spagna, Svizzera, Polonia e Germania, sono centinaia le famiglie che hanno scelto di trascorrere questo mostruoso weekend di fine ottobre nei parchi Costa Edutainment. Tantissime mamme e papà vestiti a tema, con i propri piccoli.



A Italia in Miniatura e Oltremare, ad accogliere gli ospiti, due grandi Piazze di Halloween, mentre all’Acquario di Cattolica, nel Percorso Blu, si attraversa delle gigantesche fauci di squalo, alla scoperta degli Antri delle Streghe. Nella Laguna dei delfini si è festeggiato oggi con una zucca di ghiaccio con tanti pesciolini, ma altre zucche mostruose hanno fatto compagnia a wallaby e pappagalli.



Storie, artisti, figuranti, caldarroste e cibi della tradizione, trucca bimbi, percorsi a tema e allestimenti horror-ma-non-troppo per un divertimento da brividi, coinvolgeranno i diversi pubblici anche domani, 1° novembre.



Comune ai tre parchi, l’offerta del biglietto bimbi a 5 Euro alle casse. Si applica a tutti i bimbi da 100 a 140 cm d’altezza, accompagnati da almeno un adulto pagante e a condizioni diverse per ogni struttura. Ad Acquario di Cattolica e Oltremare Riccione, pagano 5 Euro i bimbi che portano una zucca mentre a Italia in Miniatura la promozione coinvolge i bimbi in maschera, sempre accompagnati da almeno un adulto pagante tariffa intera. Sono validi i biglietti interi acquistati anche online, sia per un singolo parco che per più parchi in combinazione.