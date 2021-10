Sulle colline di San Clemente un vino biodinamico a suon di musica

Attualità

18:17 - 31 Ottobre 2021

Foto Amato Ballante.

Venerdì sera 29 ottobre, si è svolto alla Cantina Biodinamica Mara di San Clemente, un Concerto Simposio per la Natura "Musics e Parole", un insieme di emozioni, un salotto ideato da due "Maestri" Raffaello Bellavista e Massimo Lucidi.



Una cinquantina di persone, hanno preso parte ad una serata veramente unica! Prima, la visita guidata dalla bravissima riminese d'adozione Maria Angela Criscuolo che ha messo in risalto tutti i punti sconosciuti alla maggior parte dei presenti, cosa significa la Tenuta Biodinamica Mara ! Dall'impianto delle vigne cresciute col le melodie delle più belle opere sinfoniche che risuonano giorno e notte, sulle colline di San Clemente esposte al sole, alla pigiatura e fermentazione del vino in botti di cemento decorate da famosi artisti o di legno pregiato, fino all'imbottigliamento, alla conservazionoe e alla vendita! Oltre alla stupenda attrezzatura della cantina, bisogna esaltare anche l'arredamento firmato da opere d'arte di rilevante interesse artistico, scelte e volute da Giordano Emendatori, marito della signora Mara alla quale ha dedicato la Tenuta.



Terminata la visita in Cantina, tutti i presenti hanno assistito ad una bella esibizione di Raffaello Bellavista, concertista di formazione classica nonché Baritono e Maria Laura Berardo pianista e collaboratrice. La bellissima attrice Juliana Gabriela Petecariu ha letto alcuni testi poetici a tema. Il giornalista Massimo Lucidi, direttore editoriale di MPA Report, giornale della sostenibilità Unesco, ha introdotto e poi chiuso il simposio.



Grandi applausi dei presenti alle performance dei pianisti. Al termine del concerto un ricco buffet per esaltare al meglio l'assaggio dei vini Prodotti dalla ztenuta Biodinamica Mara . Ballante