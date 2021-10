Calcio Eccellenza: San Marino, vittoria scacciacrisi. Cotignola k.o. (1-0)

Sport

Repubblica San Marino

| 17:18 - 31 Ottobre 2021

L'esultanza dei giocatori sammarinesi.



Victor San Marino - Cotignola 1-0



Victor San Marino: Pazzini; Santi, De Queiroz, Pedrazzini; Rosti (17’ st Greco), Michelucci (11’ st Morelli), Pastorelli, Boccioletti; Gaudenzi (24’ st Sapori); Bardeggia (43’ st Zabre), Prandelli. Panchina: Battistini, Luvisi, Mannarino, Argenziano, Barone. All.: D’Amore.

Cotignola: Lofiego; Leonardi, Orlando (35’ st Merli), Magari, Ponseggi (43’ st Bertaccini); E. Mengozzi, Serra (39’ st Fiorillo), Paganelli; Martino; Savelli, Chiarini. Panchina: Quarneti, Donati, Zannoni, Quintè, Bilal, Babini. All.: Folli.



Arbitro: Nicola Sintini di Cesena.

Marcatori: 32’ st Prandelli.

Ammoniti: De Queiroz, E. Mengozzi, Serra, Prandelli, Sapori.



SAN MARINO Dopo una sconfitta e due pareggi nelle ultime tre partite di Eccellenza, il Victor San Marino conquista un importante successo scaccia-crisi. Battuto 1-0 il Cotignola, grazie alla rete decisiva di Prandelli al 32’ della ripresa, nel match dell’ottava giornata del campionato italiano di Eccellenza disputato oggi pomeriggio all’Acquaviva Stadium di San Marino gremito di tifosi biancazzurri.



Sfiorato il vantaggio dai sammarinesi già al 33’ del primo tempo, quando Lofiego evita ai suoi con una respinta in extremis un possibile autogol di un suo compagno di squadra sugli sviluppi di un corner. Nella prima frazione di gioco occasioni interessanti anche per il Cotignola, che per fortuna dei sammarinesi non ha mai trovato la via del gol.



Nella ripresa sparisce dal campo la formazione ospite anche a causa del continuo assedio degli uomini di mister D’Amore che porta all’unica rete del match: al 32’ corner di Pastorelli dalla destra e incornata vincente di Prandelli; 1-0 per il Victor San Marino e secondo gol in Eccellenza per la punta biancazzurra.



Il Victor San Marino, nei minuti successivi, va vicino al raddoppio con Morelli e Boccioletti, ma nella prima circostanza viene annullato il secondo gol per fuorigioco di Bardeggia, autore dell’assist, mentre nell’altra Lofiego respinge in modo efficace in corner la pericolosa conclusione del terzino sinistro dal limite.



Sabato 6 novembre il Victor San Marino, dopo aver ottenuto il terzo successo in Eccellenza e agganciato il Classe alla sesta posizione in classifica, affronterà una trasferta non facilissima nella tana della Fya Riccione capolista del girone C Emilia Romagna del campionato italiano di Eccellenza (calcio d’inizio allo stadio “Italo Nicoletti” di Riccione fissato per le ore 20.30)