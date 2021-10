Calcio D: Il film fotografico di Rimini Correggese

Sport

Rimini

| 15:38 - 31 Ottobre 2021

Piscitella apre le marcature al Neri dopo soli due minuti (foto Venturini).

Il Rimini Calcio cerca al Neri l'ottava vittoria in nove gare di campionato, avversario la Correggese. Partenza sprint dei biancorossi, oggi in tenuta acquamarina, in vantaggio al 2' con Piscitella, ben servito da Andreis. La conclusione dell'esterno biancorosso (foto di copertina) supera Mora (foto 1 gallery).



Il Rimini sfiora il raddoppio al 22', con un colpo di testa di Mencagli, ben servito da un cross di Tonelli, che chiama Mora agli straordinari. Brividi per i biancorossi di casa al 42', quando un tiro di Roma, dopo un primo tentativo di Damiano, termina di poco a lato. A inizio ripresa è ancora Piscitella a sfiorare il bis, ma Pupeschi (uno degli ex della partita assieme a Simoncelli e Pasquini) respinge sulla linea, evitando il raddoppio.