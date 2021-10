Covid: nel riminese 26 casi, in questa settimana 248 contagi

Attualità

Rimini

| 15:04 - 31 Ottobre 2021

Bollettino Covid 31 ottobre 2021.



Nel riminese si segnalano 26 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, 21 sintomatici e 5 asintomatici. In settimana 248 casi, media 35 al giorno (la scorsa settimana era di 26). Dato simile a quello registrato nella settimana 13-19 settembre, quando furono 281. Da lì si è scesi costantemente, salvo nelle ultime due settimane. Rimane un paziente ricoverato in terapia intensiva, non si registrano decessi.



IN REGIONE Sono tre i decessi: un 67enne e una 91enne per il forlivese-cesenate, un 93enne per il piacentino. Calano i ricoveri in terapia intensiva: -3, totale 28. Nei reparti Covid +16, totale 315. I nuovi casi sono 372 su 23.111 tamponi, tasso di positività dell'1,6%.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 70 nuovi casi, seguita da Modena (48); poi Ravenna (46), Reggio Emilia (41), Ferrara (30). Quindi Rimini e Parma (entrambe con 26 nuovi casi), Cesena (24), il Circondario Imolese (22), Forlì (21) e infine Piacenza (18).