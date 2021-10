Rimini Calcio: ex patron Fano Gabellini in tribuna con Rota

Sport

31 Ottobre 2021

Rota e Gabellini in tribuna (foto Venturini).

Rimini-Gabellini, un matrimonio che ha da farsi? La risposta sembra positiva, anche se le parti in causa hanno sempre negato, parlando solamente di vicinanza dell'imprenditore, ex patron del Fano, uno spettatore interessato agli sviluppi futuri del progetto di Rota. Oggi (domenica 31 ottobre), in occasione della gara casalinga con la Correggese, Gabellini è in tribuna al Neri, a fianco del patron del Rimini, che lo ha omaggiato di una maglia n.32, quella di Germinale, giocatore che Gabellini ha avuto durante la sua lunga esperienza da presidente del Fano. In tribuna si è visto anche l'ex allenatore e giocatore biancorosso Mastronicola, a fianco di Alfredo Cardinale.