Motogp e altri tre grandi eventi per un ottobre straordinario al Misano World Circuit

13:44 - 31 Ottobre 2021

Lamborghini World Final al Misano World Circuit.



Si è chiuso oggi (domenica 31 ottobre) un mese di ottobre straordinario per Misano World Circuit. In successione: Misano Classic Weekend con le moto che hanno scritto le pagine storiche del motociclismo, il Misano Grand Prix Truck con la gara finale del FIA European Truck Championship, il Gran Premio Nolan del made in Italy e dell’Emilia-Romagna con le straordinarie emozioni ancora vive e infine le Lamborghini World Final, per la prima volta a Misano.



Quattro eventi internazionali che hanno regalato spettacolo e attirato nella Riders’ Land decine di migliaia di appassionati del motorsport provenienti da tutto il mondo. “Ricorderemo a lungo questo mese di ottobre – il commento di Andrea Albani, managing director di MWC – perché ad una serie di eventi di profilo mondiale, condotti in sicurezza e grazie ad una struttura organizzativa di assoluta eccellenza, abbiamo offerto una struttura in continua evoluzione, con il Pit Building e MWC Square che stanno determinando un valore aggiunto anche al di sopra delle previsioni. S’è ulteriormente rafforzato il legame col territorio, per noi fattore decisivo in ogni strategia di sviluppo, garantendo un prezioso indotto economico che è solida iniezione di fiducia in una ripresa definitiva”.



Nel prossimo weekend toccherà ad un altro appuntamento internazionale, la Porsche Cup Swiss Championship a chiudere la stagione ufficiale di Misano World Circuit.