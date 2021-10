Senza documenti, fermato per un controllo: reagisce con spintoni e minacce

Cronaca

Misano Adriatico

13:09 - 31 Ottobre 2021

Questa mattina (domenica 31 ottobre) i Carabinieri hanno arrestato un 26enne di San Marino, nullafacente e con precedenti, in relazione a una reazione aggressiva e veemente manifestata al termine di un controllo operato dalla Polizia Municipale. Il giovane è stato infatti fermato per accertamenti di routine in piazzale Roma, a Misano Adriatico, ma era privo di documenti. Arrivati i Carabinieri, è stato accompagnato presso gli uffici della Polizia Municipale per ulteriori accertamenti, ma a quel punto ha assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di Carabinieri e agenti, con spintoni e minacce. Per il giovane è così scattato l'arresto.