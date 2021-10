Bancale della Vecchia Pescheria spezzato, ipotesi incidente dettato da imprudenza

Attualità

Rimini

| 10:33 - 31 Ottobre 2021

Il bancale rotto (dalla pagina Facebook del sindaco di Rimini).

E' un 22enne riminese il responsabile del danneggiamento a un bancale della Vecchia Pescheria in piazza Cavour. Come riporta il Corriere Romagna, alle forze dell'ordine il giovane ha detto di non aver voluto danneggiare intenzionalmente il bancale, nella notte tra venerdì e sabato (29-30 ottobre). Si è anche ferito al piede e proprio la sua chiamata al 118 ha diretto la rapida attività investigativa. Saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza a chiarire la dinamica della rottura del bancale e a determinare la presenza di dolo o meno. Potrebbe dunque essersi trattato di un incidente dettato dall'imprudenza.