Scoppia la rissa tra due colleghi al Centro Commerciale "Le Befane": uno finisce all'ospedale

Cronaca

Rimini

| 08:39 - 31 Ottobre 2021

Auto della Polizia, foto di repertorio.

La Polizia è intervenuta per una violenta rissa avvenuta ieri sera (30 ottobre) intorno alle 19.30 all'interno del Centro commerciale "Le Befane" di Rimini. Il diverbio è nato tra due corrieri di una nota ditta in attesa di raccogliere i loro ordini da Mc Donald's. Una lite inizialmente verbale che sarebbe poi sfociata in percosse. A seguito della discussione uno dei due è rimasto ferito al naso e alla nuca, sul posto è stata chiamata un'ambulanza del 118 per prestare le prime cure. Il ferito è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Rimini.