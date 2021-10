Calcio Promozione: Gregori non si ferma, la Due Emme espugna Misano (1-2)

Sport

| 07:44 - 31 Ottobre 2021

Misano - Due Emme 1-2



S.S. Misano: Pontet, Travagliati (13' st Pratelli), Tonini (30' st Senior), Lepri, Pironi, Londero, Bonetti (1' st Gravina), Pontellini (9' st Maltoni), Antonelli (1' st Torsani), Mussoni, Santoni. A disp.: Alessandrini, Manconi, Nigro. All.: Fernando de Argila.

Due Emme 1992: Ceccaroni , Taioli , Mingozzi (23' st Mazzoli ), Montesi , Mambelli , Yabre , Altieri, Giordani (20' st Santantonio ), Gregori (45' st Ravaglia), Averardi , Giacobbi (48' st Bucci). A disp.: Pareo , Diop , Cattedra, Canali, Montesi. All.: Andrea Rossi.



Arbitro: Sig. Xhuliano Salliu (Sez. di Faenza)

Reti: 23' pt Gregori, 28' pt Gregori, 39' st Pironi (MIS).

Ammoniti: Tonini (MIS), Travagliati (MIS), Giordani, Mingozzi, Santoni (MIS), Yabre , Taioli.



MISANO Il Misano torna finalmente a giocare davanti al pubblico del Santamonica in questo anticipo dell’8a giornata. Dopo i primi dieci minuti è il Misano a farsi avanti con Pontellini che ci prova da fuori ma il suo tiro finisce alto e poi con Santoni che che calcia dal limite, il suo tiro sembra diretto all’angolino ma Ceccaroni si allunga e devia il pallone, su cui si avventa Antonelli steso poi dallo stesso Ceccaroni, ma per l’arbitro non c’è nulla.

Al 23’ alla prima occasione arriva il vantaggio per gli ospiti, Gregori direttamente da calcio di punizione supera la barriera e insacca. Dopo cinque minuti arriva il raddoppio, Gregori sfrutta al meglio un contropiede e batte Pontet in uscita.Il Misano subisce il colpo del doppio vantaggio ospite e nonostante stazioni costantemente nella metà campo del Due Emme solamente alla fine del primo tempo trova lo spazio di andare al tiro con Travagliati che viene murato in area di rigore.Mister De Argila prova a cambiare qualcosa e il Misano entra in campo nel secondo tempo in maniera ancora più offensiva. Al 49’ i locali creano la prima occasione con Gravina che crossa in mezzo per Santoni che non riesce a ribadire in rete. Il Due Emme arretra e si difende al limite della propria area, al 65’ Londero prova il tiro di potenza da fuori, Ceccaroni in qualche modo respinge. Al 72’ ancora Gravina prova ad inventare con un bel cross tagliato dentro, ma nessuno riesce ad arrivare sulla sfera per il tap-in vincente. All’84’ i ragazzi di Argila accorciano con Pironi, lesto ad avventarsi sull’ennesima respinta maldestra di Ceccaroni. Ma lo sforzo dei locali non è abbastanza per recuperare la partita ormai compromessa ed il Due Emme riesce a strappare tre punti al Santamonica.