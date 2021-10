Centralinista Cuptel sconsiglia vaccino a donna incinta, licenziata

Attualità

Cattolica

| 07:39 - 31 Ottobre 2021

Una centralinista di Cattolica 51enne, dipendente di una cooperativa che gestisce il servizio di prenotazione telefonica Cuptel per l'Ausl Romagna, nella zona di Cesena, è stata licenziata per aver consigliato a una donna incinta di non fare il vaccino anti Covid. Lo riporta il Resto del Carlino in uscita oggi (domenica 31 ottobre). La vicenda risale a fine agosto. La ragazza che ha telefonato per prenotare la dose di vaccino, originaria del faentino, ha espresso nella conversazione telefonica dei dubbi sul vaccino e la centralinista ha risposto - come lei stessa ha riferito al Carlino - "Io se fossi in lei non lo farei", prenotandole comunque la seduta di somministrazione della prima dose. E' stato però il marito della ragazza incinta a protestare presso l'Ausl, per il comportamento dell'operatrice telefonica, e a quel punto è stata attivata la cooperativa per le verifiche del caso. La 51enne, che era socia della cooperativa, è stata licenziata per giusta causa ed ora sta valutando il ricorso per vie legali, per riottenere il posto di lavoro.