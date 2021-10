Basket Promozione, Basket 2000 San Marino domina Bellaria

Sport

01:34 - 31 Ottobre 2021

Un time out del Basket 2000 San Marino (Foto Simone Fiorani).

Comincia come meglio non avrebbe potuto la stagione di Promozione del Basket 2000 San Marino. I ragazzi di coach Paccagnella hanno esordito con una bella vittoria sul Bellaria (74-39), un successo che porta la firma dell’intero team. Quattro in doppia cifra per i padroni di casa, con top scorer Riccardi a quota 12 ed esordio con 11 punti di Ricciotti in una partita senior.

È tutta la squadra che ha funzionato a dovere, dal primo punto stagionale segnato da Borello dalla lunetta al parziale di 10-0 che ha ribaltato il match nel primo quarto (da 3-8 a 13-8). Il Basket 2000 prova una mini fuga già a fine primo quarto e la concretizza nel secondo coi canestri di Gambi, Botteghi e Guida. E' però di Kevin Riccardi la firma, prima dell’intervallo, che manda i nostri al riposo sul +17: per lui due triple, di cui una sulla sirena del tempo per il 37-20.

Di ritorno dagli spogliatoi arriva il break che chiude i conti, con menzione per il primo canestro da senior del classe 2004 Filippo Ricciotti e per gli otto punti in fila di Papini. Nel quarto parziale pieno controllo del match e chiusura con referto rosa in mano. Buona la prima.

Il tabellino

Basket 2000 San Marino - Bellaria 74-39



Basket 2000 San Marino Gambi 4, Borello 8, Papini 8, Guida 3, N. Ugolini, Liberti, Riccardi 12, Stefanelli 2, Fiorani 10, G. Ugolini 11, Ricciotti 11, Botteghi 5. All.: Paccagnella.

Bellaria: Ricciotti, Polanco, Lumini, Donati 12, Maggioli 2, Casella 12, Bussi 11, Paganelli 2, Zonzini, Ceccarelli. All.: Ricciotti.

PARZIALI: 18-9, 37-20, 56-24, 74-39.