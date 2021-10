Calcio D, il Forlì cade anche a Prato (1-0): amaro l'esordio di Gadda in panchina

Sport

Forlì

| 18:58 - 30 Ottobre 2021

Massimo Gadda, il nuovo tecnico del Forlì.

Comincia male la stagione di Massimo Gadda sulla panchina del Forlì. I Galletti senza Petrucci, Pera e Pezzi, cadono a Prato 1-0 e la società toscana festeggia al il suo centotredicesimo compleanno. La zampata vincente è arrivata al 65’ con Pardera. Per la squadra allenata da Amelia si tratta della terza vittoria consecutiva che fa compiere un balzo in avanti in classifica (16 punti).

Il tabellino

Prato-Forlì 1-0

PRATO: Pagnini, Scianname, Tomaselli (58° Pardera), Maione, Angeli, Cestaro, Aleksic (73° Bellucci), Nicoli (65° D Orsi), Soldani (77° Renzi), Lugnan, Piampiani (84° Grillo). A disp.: Cangioli, Guida, Romiti, Noferi. All.: Amelia Marco

FORLI: De Gori, Rrapaj, Gkertsos (72° Schirone), Fabbri, Borrelli, Verde, Buonocunto, Ballardini, Capitanio, Giacobbi, Amaducci (76° Longobardi). A disp.: Stella, Dominici, Togni, Ronchi, Ndiaye, Piva, Nesi. All.: Massimo Gadda

ARBITRO: Enrico Cappai Cagliari, coad. da Maurizio Polidori Perugia e Daniele Tasciotti Latina

RETI: 64' Pardera.

NOTE: Ammoniti Solda