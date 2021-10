Marebello, pizzeria al taglio presa di mira dai ladri per l'ennesima volta

Attualità

Rimini

| 16:49 - 30 Ottobre 2021

Foto di Gioenzo Renzi.

Nuovo tentato furto questa notte (tra il 29 e il 30 ottobre) in una pizzeria al taglio di Marebello, in viale Regina Margherita, all'angolo di via Portofino. Ignoti malviventi hanno cercato di effettuare una spaccata, ma sono scappati a mani vuote. E' il secondo tentato furto in meno di un mese (il precedente risale al 2 ottobre), ma negli ultimi cinque anni il titolare ha fatto fronte a 6 furti e una rapina.



Furioso il consigliere comunale di opposizione Gioenzo Renzi (Fratelli d' Italia), che chiede un presidio permamente delle forze dell'ordine da Bellariva e Miramare, per tutelare "il lavoro dei cittadini che pagano le tasse", attaccando il Ministro dell'Interno Lamorgese e il sindaco Jamil Sadgeholvaad: "Basta chiacchiere inutili".