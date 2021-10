Pennabilli si veste di terrore con le stanze a tema horror

Eventi

| 15:34 - 30 Ottobre 2021

Uno degli allestimenti è dedicato a Pennywise, personaggio nato dalla fantasia di Stephen King.



Pennabilli si veste di terrore. L’associazione Pro Loco di Pennabilli ricorda l'appuntamento con “Le stanze dell’orrore”: allestimenti e animazione a tema Halloween, a cura di Samir Belaroussi e Saul Fucili.



Dalle 21:30 alle 23:30 di domani (domenica 31 ottobre) per le vie del borgo potrete visitare le seguenti installazioni:



The Nun: il demone della suora che infesta un monastero



Casa delle bambole: casa dove sono racchiuse tutte le bambole possedute

Sala autopsie: un vecchio chirurgo che si diverte a fare esperimenti sui corpi delle persone



Stanza delle gemelle: un piccolo corridoio di hotel dove avvenne il massacro delle due bambine

Cimitero: antico cimitero dove il tempo è tornato indietro di centinaia di anni dove un damerino dell ‘800 farà firmare i coraggiosi che sono riusciti ad arrivare sino a lui

It: il famoso pagliaccio assassino che ogni 27 anni torna in vita per mietere centinaia di vittime che poi userà per sfamarsi.



"Vi aspettiamo a Pennabilli per farvi tremare di paura; perché Halloween day a Pennabilli sarà un’emozione unica da vivere e da raccontare!", spiegano i responsabili della pro loco.



Per maggiori info: 0541 928659 | info@pennabilliturismo.it