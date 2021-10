Neo assessore Cattolica, "puntiamo su turismo sportivo e sinergia con i comuni vicini"

Turismo

Cattolica

| 15:30 - 30 Ottobre 2021

Municipio di Cattolica.



In occasione della presentazione della nuova giunta di Cattolica, il neo assessore al turismo Belluzzi ha anticipato le strategie in vista del prossimo Natale e due principali linee guida per l'estate 2022. A fine novembre saranno accese le luminarie della città, ha annunciato il neo assessore, mentre dalla prima settimana di dicembre prenderanno il via le iniziative di animazione. Sarà inoltre organizzata una festa di capodanno.



Sul medio e lungo termine, due le priorità: "fare rete con San Giovanni in Marignano, la Valconca, Gabicce e Gradara, presentandoci come territorio unico per la stagione estivo" e il turismo sportivo, con l'applicazione del modello della Granfondo squali.