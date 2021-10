Covid: a Rimini 31 casi, in regione sono 409

Attualità

Rimini

| 15:06 - 30 Ottobre 2021

Bollettino Covid 30 ottobre 2021.



Nel riminese si segnalano 31 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, 23 sintomatici e 8 asintomatici. Finora in settimana 222 casi, media 37al giorno (la scorsa settimana era di 26). Rimane un paziente ricoverato in terapia intensiva, non si registrano decessi.



IN REGIONE Sono cinque i decessi: una 96enne per il piacentino, un 77enne di Reggio Emilia, due uomini di 88 e 92 anni per il bolognese e un 90enne nella provincia di Forlì-Cesena. I nuovi casi sono 409 su 27.856 tamponi: il tasso di positività si conferma all'1,5%. Sul fronte ricoveri, -1 per le terapie intensive (totale 31) e +9 per i reparti Covid (291).



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 87 nuovi casi, seguita da Modena (71); poi Reggio Emilia (40), Cesena (36) e Rimini (31). Quindi il Circondario Imolese (28), Ferrara e Ravenna (entrambe con 27 nuovi casi), Forlì (25). Infine, Parma (20) e Piacenza (17).