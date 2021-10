Santarcangelo, lavori di sistemazione del parco giochi al Campo della Fiera

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:03 - 30 Ottobre 2021

Parco di Campo della Fiera a Santarcangelo.



La giunta comunale di Santarcangelo ha approvato un progetto legato all'area giochi del parco Campo della Fiera, in particolare per la sistemazione della pavimentazione antitrauma dello spazio, dove sono presenti diverse strutture ludiche. "Il passare degli anni e l’alto utilizzo dei giochi hanno determinato un progressivo peggioramento dello stato di usura delle pavimentazioni, imponendo la necessità di sostituire le stesse secondo nuovi criteri gestionali", spiega l'amministrazione comunale in una nota.



I lavori, il cui costo complessivo ammonta a 77.000 euro, prevedono quindi la rimozione e lo smaltimento della pavimentazione antitrauma esistente, la realizzazione della sottofondazione e di altre opere di sistemazione, fino alla posa in opera della nuova pavimentazione in gomma colata colorata, un particolare tipo di copertura destinata al contatto cutaneo diretto con le persone. Questo tipo di pavimentazione in gomma colata con assorbimento degli urti – già utilizzata nello spazio ludico “Era un parcheggio” a ridosso del cortile della scuola elementare Pascucci – comporta inoltre un minore impatto ambientale, essendo conforme alla normativa relativa ai criteri ambientali per l’acquisto di articoli per l’arredo urbano. Quanto ai tempi di realizzazione, i lavori saranno eseguiti entri i primi mesi del nuovo anno.