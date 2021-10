Misano, altri 25.000 euro dal Comune per sostenere le associazioni sportive

Attualità

Misano Adriatico

| 11:31 - 30 Ottobre 2021

Stadio Santamonica di Misano.

La giunta comunale di Misano Adriatico ha deciso di stanziare 25.000 euro in favore delle associazioni sportive che operano sul territorio comunale. Il bando che regolamenta l'accesso al contributo sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito web del Comune.



Salgono a 50.000 euro, dunque, i fondi stanziati per le società sportive da inizio pandemia. Lo scorso aprile una cifra di tale importo era stata distribuita tra dieci associazioni per far fronte alle difficoltà legate al Covid relative al 2020. Alle associazioni erano state riconosciute somme da un minimo di 600 euro ad un massimo di circa 4.000 euro, in base punteggi attribuiti per la rispondenza ai criteri fissati.



"Per la seconda volta in quest'anno stanziamo delle risorse che tengono conto delle difficoltà che le associazioni sportive stanno attraversando dall'inizio dell'emergenza – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni -. In questi mesi le società sportive hanno svolto un lavoro straordinario per i loro iscritti, nonostante le norme stringenti dovute al Covid. Con queste risorse vogliamo dare un contributo prezioso per bilanciare sul lato economico le minori entrate avute nell'ultimo anno e mezzo a fronte di spese fisse".



"Si tratta di una somma importante che il Comune di Misano riconosce a chi promuove la pratica dello sport – commenta l'assessore alle attività sportive Filippo Valentini -, in particolare alle realtà che lavorano a livello giovanile. Crediamo, infatti, che le associazioni sportive svolgano una funzione sociale importantissima per i nostri giovani, soprattutto in questo periodo, e vogliamo sostenerle in quello che fanno".