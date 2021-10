Calcio RSM, il San Giovanni a caccia del tris contro un Tre Fiori in gran spolvero

Sport

10:48 - 30 Ottobre 2021

Il tecnico del San Giovanni Marco Tognacci.

Due squadre in salute e a caccia del tris. Forte della primi mini-striscia positiva stagionale in campionato – quattro punti figli del successo sul Faetano e del pareggio a reti bianche con il Cailungo – domani domenica 31 ottobre alle 15 il San Giovanni affronta infatti quel Tre Fiori che ha ritrovato il passo da big con un doppio successo consecutivo. Mister Marco Tognacci non si fa però impressionare e sprona i suoi ragazzi a giocarsela a testa alta come ogni settimana.

Mister, nonostante le ripetute assenze si sta trovando una certa continuità di prestazione e - in campionato - di risultato.

“Sono molto contento perché il gruppo ha risposto con delle belle prove sul campo. Poi è vero, siamo usciti dalla Coppa, ma lo abbiamo fatto prendendo gol al 95’ su una ripartenza da calcio d’angolo quando eravamo tutti in avanti in cerca dell’1-0 per portare il Domagnano ai supplementari: anche quella di martedì è stata però un’ottima gara, con diverse occasioni chiare in una ripresa tutta nostra in cui non ci è stato fischiato un rigore che grida vendetta. E’ un bel rammarico, ma siamo in salute”.

Nelle ultime due partite di campionbato la porta è rimasta inviolata ed è un buon punto di partenza.

“Dietro come sempre stiamo facendo una bella fase difensiva, nonostante le assenzevc’è una bella attitudine a chiudersi bene, ma ora arrivano banchi di prova molto probanti e vedremo”.

Il primo esame è quello con un Tre Fiori rivitalizzato che vuole tornare nei quartieri alti: che gara si aspetta?

“Sicuramente di sofferenza, anche perché è la quinta partita in due settimane e ci sarà da penare anche sotto il profilo fisico: loro poi hanno una rosa più lunga e noi abbiamo infortuni gravi, ma andremo tranquilli e senza niente da perdere. Psicologicamente ce la giocheremo al massimo”.

Con la gara di domani si chiude appunto il tour de force e si potrà tornare a lavorare sul campo con più continuità: quale è la situazione dell’infermeria?

«Purtroppo, contro il Faetano Marigliano si è infortunato al ginocchio e dovrà operarsi e Lisi nella stessa gara dopo un brutto fallo ha subito la frattura scomposta dell’omero e dovrà stare fuori qualche mese: più che per la squadra, il rammarico vero è per loro e rivolgiamo a entrambi i ragazzi i nostri auguri di cuore”.