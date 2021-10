Il riminese Alessio Crociani secondo alla World Triathlon Cup in Corea del Sud

Sport

Rimini

| 08:47 - 30 Ottobre 2021

Il riminese Crociani sul podio, foto Fitri.

Nella tappa della World Triathlon Cup di Tongyeong, in Corea del Sud, il riminese Alessio Crociani (Fiamme Azzurre) sale sul podio chiudendo al secondo posto la prova maschile, disputata su distanza sprint. Il successo va al marocchino Jawad Abdelmoula, che vince in 51’43”. Bene anche tutti gli altri italiani impegnati, con cinque azzurri complessivamente in top ten. Il giovane portacolori delle Fiamme Azzurre (classe 2001) difende l’argento in volata dagli attacchi dello spagnolo Sergio Baxter Cabrera e del compagno di nazionale Michele Sarzilla che chiude al quarto posto.



“Sono davvero contento della gara di oggi e della lunga trasferta coreana - dice Alessio Crociani a caldo sul traguardo, dopo aver conquistato il suo primo podio in carriera in World Cup - sono riuscito a correre molto forte e a compiere un’ottima progressione, con me c’erano altri due atleti, ma con un bello sprint finale sono riuscito a prendere questa medaglia d’argento. Uscendo per primo dalla seconda transizione, sapevo che potevo giocarmi un piazzamento importante”.



Doppietta britannica nella gara femminile. Beth Potter sale ancora una volta sul gradino più alto del podio lasciando la piazza d’onore alla connazionale Kate Waugh; la francese Sandra Dodet conquista il terzo posto. Bianca Seregni è ancora la migliore delle azzurre al traguardo: la portacolori della DDS/7MP chiude al 9° posto davanti alla compagna di team e di nazionale Luisa Iogna Prat (DDS/7MP), 10^. Beatrice Mallozzi (Fiamme Azzurre) chiude al 13° posto mentre non ha concluso la gara Costanza Arpinelli (Fiamme Azzurre) che si è dovuta fermare a causa della rottura del manubrio. (Fonte Fitri).