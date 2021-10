Cronaca

Incidente stradale a Rimini dove è rimasto seriamente ferito uno scooterista. Il sinistro è avvenuto venerdì in via Montescudo. Alle 19.45 lo scontro frontale fra un'auto (una Nissan) e lo scooter (un kymco). Ad avere la peggio il 29enne alla guida del mezzo a due ruote. Richiesto l'intervento dei soccorritori il giovane è stato trasportato all'ospedale "Infermi" di Rimini. Da accertare la dinamica, sul posto per svolgere i rilievi gli agenti della Polizia stradale di Novafeltria.