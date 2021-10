Cronaca

| 08:06 - 30 Ottobre 2021

118 sul posto, foto di repertorio.

Incidente ieri sera (venerdì 29 ottobre), intorno alle ore 22.20 ai Padulli di Rimini, in via Circonvallazione Nuova Adriatica davanti al civico 22. A scontrasi un’auto Mercedes e una bici, il ciclista, 51 anni di Cesenatico, è stato portato all’ospedale "Bufalini" di Cesena in codice di massima gravità, illeso invece l’automobilista. Sul posto oltre al 118, la polizia Stradale di Novafeltria che dovrà ricostruire l’accaduto.