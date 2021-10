Volley A2 femminile, per la Omag-Mt l’ostacolo CBF Balducci Macerata

Sport

San Giovanni in Marignano

| 01:00 - 30 Ottobre 2021

L'esultanza della Omag-MT.

Dopo l’importante vittoria nel derby romagnolo contro la Teodora Ravenna e la bella prestazione casalinga contro Aragona, la Omag-MT sarà ospite del CBF Balducci Macerata delle ex Francesca Cosi e Giulia Bresciani nella quarta giornata di campionato.

La squadra marchigiana, già affrontata nei due allenamenti congiunti nella fase di preparazione, in questa stagione ha cambiato quasi tutti gli elementi del roster. Insieme a coach Paniconi, sono state confermate la palleggiatrice Peretti e la centrale Martinelli. Si sono però aggiunte giocatrici con grande esperienza in questa categoria: da Pinerolo è arrivata Alessia Fiesoli, da Busto Francesca Michieletto insieme alle due ex Giulia Bresciani (Megabox) e Francesca Cosi. Sono state inoltre ingaggiate l’opposto israeliano Malina Polik e le giovani laterali Martina Ghezzi e Alice Gasparroni.

Le ragazze di coach Barbolini, che durante la settimana hanno svolto il consueto lavoro pesi/tecnica seguite dai coach Enrico ed Alessandro e dallo staff fisioterapico, approderanno al Palapaganelli determinate e con la chiara intenzione di continuare a muovere la classifica, contro una delle squadre più attrezzate del girone.

Domenica 31 Ottobre, alle ore 17:00, al Palapaganelli di Macerata si affronteranno la Omag-MT e la CBFBalducci HR Macerata e con la rosa al completo Barbolini dovrebbe affidarsi inizialmente al sestetto tipo con Turco al palleggio, Ortolani opposto, Brina e Coulibaly laterali, Consoli e Mazzon al centro e Bonvicini libero. Paniconi dovrebbe rispondere con la diagonale Ricci-Malik e alle bande Fiesoli e Michieletto, al centro Pizzolato-Martinelli con Bresciani libero.