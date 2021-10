Coronavirus: a Rimini 40 casi, in regione si torna sopra quota 400

Attualità

Rimini

| 16:21 - 29 Ottobre 2021

Bollettino Covid 29 ottobre 2021.



Nel riminese si segnalano 40 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, 32 sintomatici e 8 asintomatici. Finora in settimana 191 casi, media 38 al giorno (la scorsa settimana era di 26). Rimane un paziente ricoverato in terapia intensiva, non si registrano decessi.



IN REGIONE Comunicati quattro decessi: il più giovane una 80enne del bolognese, poi due donne e un uomo di età compresa tra 89 e 97 anni per il cesenate, ferrarese e parmense. I pazienti in terapia intensiva crescono a 32 (+1) e calano nei reparti Covid (282, -1). Inuovi casi sono 428, su un totale di 27.561 tamponi. Il tasso di positività cresce all'1,5%.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 117 nuovi casi, seguita da Ravenna e Forlì (entrambe con 48 casi); poi Modena (46), Rimini (40), Parma (34), Cesena (29) e Reggio Emilia (25). Quindi il Circondario Imolese e Ferrara (con 14 nuovi casi ciascuna), e infine Piacenza (13).